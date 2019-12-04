В Белом доме заявили об отсутствии доказательств нарушений Трампа
«По итогам одностороннего фиктивного процесса председатель (комитета по разведке Адам. — RT) Шифф и демократы не смогли представить никаких доказательств нарушений со стороны президента Трампа», — говорится в распространённом заявлении Гришэм.
По её мнению, в отчёте отражены лишь «разочарования» демократов.
Ранее демократы опубликовали доклад по импичменту Трампа.
В документе утверждается, что американский лидер «подстрекал иностранное правительство, Украину, к вмешательству, чтобы извлечь выгоду для своего переизбрания».