В Белом доме заявили об отсутствии доказательств нарушений Трампа

Доклад представителей Демократической партии США касательно процедуры импичмента не содержит никаких доказательств нарушений со стороны американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

«По итогам одностороннего фиктивного процесса председатель (комитета по разведке Адам. — RT) Шифф и демократы не смогли представить никаких доказательств нарушений со стороны президента Трампа», — говорится в распространённом заявлении Гришэм.

По её мнению, в отчёте отражены лишь «разочарования» демократов.

Ранее демократы опубликовали доклад по импичменту Трампа.

В документе утверждается, что американский лидер «подстрекал иностранное правительство, Украину, к вмешательству, чтобы извлечь выгоду для своего переизбрания».