WSJ: США могут направить на Ближний Восток ещё 14 тысяч солдат

Газета Wall Street Journal сообщает, что США могут увеличить своё военное присутствие на Ближнем Востоке, направив в регион ещё 14 тыс. солдат для противостояния Ирану.

Уточняется, что в составе дополнительного контингента будут также отправлены десятки новых кораблей и другая военная техника.

Отмечается, что это усиление может удвоить военное присутствие Вашингтона на Ближнем Востоке.

Также сообщается, что президент США Дональд Трамп должен принять решение по отправке по ходу текущего месяца.

19 ноября Дональд Трамп заявил, что США увеличат до 3 тыс. солдат свой военный контингент в Саудовской Аравии в ближайшие недели.