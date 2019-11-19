Трамп: США увеличат число военных в Саудовской Аравии в ближайшие недели

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США увеличат до 3 тыс. солдат свой военный контингент в Саудовской Аравии в ближайшие недели.
Трамп: США увеличат число военных в Саудовской Аравии в ближайшие недели
  • Reuters

Об этом говорится в письме Трампа конгрессу.

«Первые из этих дополнительных подразделений уже прибыли в Саудовскую Аравию, остальные прибудут в ближайшие недели. С этими дополнительными силами общее число личного состава Вооружённых сил Соединённых Штатов в Королевстве Саудовская Аравия составит примерно 3 тыс. человек», — сказано в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

Вместе с этим глава США добавил, что американские войска будут находиться там до тех пор, пока их присутствие будет необходимо.

Ранее Пентагон подтвердил, что США разместят дополнительно 3000 военных в Саудовской Аравии.

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