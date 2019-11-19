Трамп: США увеличат число военных в Саудовской Аравии в ближайшие недели
- Reuters
Об этом говорится в письме Трампа конгрессу.
«Первые из этих дополнительных подразделений уже прибыли в Саудовскую Аравию, остальные прибудут в ближайшие недели. С этими дополнительными силами общее число личного состава Вооружённых сил Соединённых Штатов в Королевстве Саудовская Аравия составит примерно 3 тыс. человек», — сказано в документе, опубликованном на сайте Белого дома.
Вместе с этим глава США добавил, что американские войска будут находиться там до тех пор, пока их присутствие будет необходимо.
Ранее Пентагон подтвердил, что США разместят дополнительно 3000 военных в Саудовской Аравии.