Лавров встретится с премьером Италии во время визита в страну
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Завтра мы встречаем министра иностранных дел Лаврова, который приезжает сюда во главе делегации для выступления на международной конференции, а также для переговоров с главой МИД Ди Майо и встречи с премьер-министром Конте», — сказал он.
Уточняется, что глава российского ведомства прибудет в Рим для участия в международной конференции «Средиземноморские диалоги».
Ранее сообщалось, что Лавров в рамках визита в Италию 5—7 декабря проведёт переговоры с Ди Майо по урегулированию региональных кризисов на Украине, в Сирии, Ливии и Латинской Америке.