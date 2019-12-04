Лавров встретится с премьером Италии во время визита в страну

Посол России в Риме Сергей Разов заявил, что глава российского МИД Сергей Лавров в ходе визита в Италию встретится с премьер-министром страны Джузеппе Конте.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Завтра мы встречаем министра иностранных дел Лаврова, который приезжает сюда во главе делегации для выступления на международной конференции, а также для переговоров с главой МИД Ди Майо и встречи с премьер-министром Конте», — сказал он.

Уточняется, что глава российского ведомства прибудет в Рим для участия в международной конференции «Средиземноморские диалоги».

Ранее сообщалось, что Лавров в рамках визита в Италию 5—7 декабря проведёт переговоры с Ди Майо по урегулированию региональных кризисов на Украине, в Сирии, Ливии и Латинской Америке.