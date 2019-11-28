Лавров обсудит с главой МИД Италии в Риме ситуацию на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров в рамках визита в Италию 5—7 декабря проведёт переговоры с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо по урегулированию региональных кризисов на Украине, в Сирии, Ливии и Латинской Америке.

«5—7 декабря министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Итальянскую Республику с рабочим визитом. Он выступит на конференции «Средиземноморье — римский диалог», а также проведёт ряд двусторонних встреч на полях этого мероприятия», — сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она напомнила, что встреча Лаврова с итальянским коллегой станет первой после формирования нового состава правительства Италии.

В ходе встречи будет обсуждаться в том числе реализация поручений по итогам визита российского лидера Владимира Путина в Рим в июле.

«Ожидается, что значительное внимание будет уделено международной проблематике, в том числе урегулированию региональных кризисов в Сирии, Ливии, на Украине, ситуации на латиноамериканском направлении», — рассказала Захарова.

Ранее Лавров заявил, что условия для проведения «нормандского саммита» 9 декабря созрели и новой украинской власти во главе с лидером Владимиром Зеленским удалось решить вопрос с разведением сил на линии соприкосновения в Донбассе, официально закрепить формулу Штайнмайера.