Лавров обсудит с главой МИД Италии в Риме ситуацию на Украине
- РИА Новости
«5—7 декабря министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Итальянскую Республику с рабочим визитом. Он выступит на конференции «Средиземноморье — римский диалог», а также проведёт ряд двусторонних встреч на полях этого мероприятия», — сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Она напомнила, что встреча Лаврова с итальянским коллегой станет первой после формирования нового состава правительства Италии.
В ходе встречи будет обсуждаться в том числе реализация поручений по итогам визита российского лидера Владимира Путина в Рим в июле.
«Ожидается, что значительное внимание будет уделено международной проблематике, в том числе урегулированию региональных кризисов в Сирии, Ливии, на Украине, ситуации на латиноамериканском направлении», — рассказала Захарова.
Ранее Лавров заявил, что условия для проведения «нормандского саммита» 9 декабря созрели и новой украинской власти во главе с лидером Владимиром Зеленским удалось решить вопрос с разведением сил на линии соприкосновения в Донбассе, официально закрепить формулу Штайнмайера.