Лавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате

Условия для проведения «нормандского саммита» созрели, заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции.

«Если все четыре страны — участницы нормандского формата готовы встречаться 9 декабря, значит условия созрели. Мы ведь не выдвигали какие-то искусственные требования к проведению этой встречи», — сказал министр.

Таким образом он ответил на вопрос, означает ли договорённость о проведении 9 декабря переговоров в нормандском формате то, что были выполнены условия, на которых настаивала Москва.

Как подчеркнул Лавров, единственное, чего добивалась Россия, — это «чтобы участники нормандского формата уважали свои собственные решения».

Он пояснил, что речь идёт о решениях, принятых в 2015 и 2016 годах, которые, как указал министр, «саботировались режимом Порошенко во всём, что касается политического процесса, и во всём, что касается ситуации с безопасностью на земле».

«При правительстве, которое было создано президентом Зеленским, удалось решить не решавшиеся годы вопросы, включая разведение сил и средств в станице Луганской, включая ликвидацию нарушений, которые были допущены Вооружёнными силами Украины на двух других участках, которые были обозначены в нормандском формате как подлежащие разведению сил и средств. И были приняты действия, которые позволили наконец закрепить официально, с подписями всех сторон формулу Штайнмайера», — добавил он.

Ранее в Кремле подтвердили, что «нормандский саммит» планируется провести 9 декабря в Париже.

Позднее президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули ситуацию на Украине с учётом подготовки к саммиту в нормандском формате.