Макрон заявил о необходимости пересмотра системы равновесия в НАТО

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что позиция, которой придерживаются США в отношении действий в рамках НАТО, создаёт необходимость пересмотра системы равновесия альянса.
Макрон заявил о необходимости пересмотра системы равновесия в НАТО
  • Reuters

«Изменение позиции США, происходящее в течение уже нескольких лет, требует изменить в конечном счёте и систему равновесия альянса», — цитирует его ТАСС.

В начале ноября Макрон констатировал у НАТО «смерть мозга». По его мнению, Европа должна начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.

Позднее он добавил, что не стыдится своего высказывания в адрес альянса, так как это позволило запустить важные дискуссии о положении дел в организации.

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