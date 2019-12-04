Макрон заявил о необходимости пересмотра системы равновесия в НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что позиция, которой придерживаются США в отношении действий в рамках НАТО, создаёт необходимость пересмотра системы равновесия альянса.

«Изменение позиции США, происходящее в течение уже нескольких лет, требует изменить в конечном счёте и систему равновесия альянса», — цитирует его ТАСС.

В начале ноября Макрон констатировал у НАТО «смерть мозга». По его мнению, Европа должна начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.

Позднее он добавил, что не стыдится своего высказывания в адрес альянса, так как это позволило запустить важные дискуссии о положении дел в организации.