Макрон заявил о необходимости пересмотра системы равновесия в НАТО
- Reuters
«Изменение позиции США, происходящее в течение уже нескольких лет, требует изменить в конечном счёте и систему равновесия альянса», — цитирует его ТАСС.
В начале ноября Макрон констатировал у НАТО «смерть мозга». По его мнению, Европа должна начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.
Позднее он добавил, что не стыдится своего высказывания в адрес альянса, так как это позволило запустить важные дискуссии о положении дел в организации.