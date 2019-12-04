Исполняющий обязанности премьера Испании высказался за обновление НАТО

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Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес заявил о необходимости обновления НАТО.
Исполняющий обязанности премьера Испании высказался за обновление НАТО
  • Reuters

Об этом говорится на сайте испанского правительства.

«Больше нет угроз безопасности какой-либо отдельной страны, и поэтому мы обязаны быть приверженными согласованным решениям посредством активного проведения политики мультилатерализма», — цитирует его пресс-служба кабмина.

По словам Санчеса, альянсу необходимо сосредоточиться на усилении европейской обороны и укреплении демократических ценности НАТО.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал лидеров стран НАТО рассматривать Россию как угрозу мировому порядку.

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