Суд Киева арестовал подозреваемого в покушении на депутата облсовета

Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца Андрея Лаврегу, одного из двух подозреваемых в убийстве сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

«Суд избрал меру пресечения в виде ареста без права на внесение залога подозреваемому, который, по версии следствия, произвёл выстрел и который попал в ребёнка», — приводит «Укринформ» сообщение пресс-секретаря столичной прокуратуры Надежды Максимец.

По её словам, в ближайшее время суд должен избрать меру пресечения ещё одному подозреваемому по данному делу.

Ранее в полиции Киева рассказали, что в совершении преступления подозреваются два молодых человека 18 и 19 лет.

1 декабря стало известно об обстреле автомобиля в Киеве, в результате чего погиб малолетний ребёнок.

Позднее выяснилось, что за рулём обстрелянного внедорожника находился Соболев, а погибший — его сын.