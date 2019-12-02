В Киеве задержали подозреваемых в покушении на депутата облсовета

Правоохранительные органы Киева задержали подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его ребёнка.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

«Сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Проводятся неотложные следственные действия», — указывается в заявлении.

Отмечается, что подробности задержания правоохранительные органы обещают рассказать позже.

Ранее МВД Украины сообщило об обстреле автомобиля в Киеве, в результате чего погиб малолетний ребёнок. Позднее стало известно, что за рулём обстрелянного внедорожника находился депутат областного совета Вячеслав Соболев, а погибшим является его сын.