В Киеве задержали подозреваемых в покушении на депутата облсовета

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Правоохранительные органы Киева задержали подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его ребёнка.
В Киеве задержали подозреваемых в покушении на депутата облсовета
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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

«Сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Проводятся неотложные следственные действия», — указывается в заявлении.

Отмечается, что подробности задержания правоохранительные органы обещают рассказать позже. 

Ранее МВД Украины сообщило об обстреле автомобиля в Киеве, в результате чего погиб малолетний ребёнок. Позднее стало известно, что за рулём обстрелянного внедорожника находился депутат областного совета Вячеслав Соболев, а погибшим является его сын.

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