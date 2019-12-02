В полиции Киева рассказали о покушавшихся на жизнь депутата облсовета
- РИА Новости
Как сообщает «112 Украина» со ссылкой на главу Нацполиции Игоря Клименко, в преступлении подозреваются два молодых человека 18 и 19 лет.
По его словам, полицейские нашли оружие, из которого было осуществлено убийство, и определили, из какого здания стреляли злоумышленники.
«После того как мы установили траекторию полёта пули, мы смогли определиться приблизительно, из какого здания велась стрельба, и после этого вышли на исполнителей этого преступления», — сказал он.
Ранее МВД Украины сообщило об обстреле автомобиля в Киеве, в результате чего погиб малолетний ребёнок. Позднее стало известно, что за рулём обстрелянного внедорожника находился депутат областного совета Вячеслав Соболев, а погибшим является его сын.