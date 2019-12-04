В МИД пообещали ответные меры на высылку российских дипломатов из ФРГ

В МИД России прокомментировали сообщения о том, что в Германии персонами нон-грата объявлены два сотрудника российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Россия будет вынуждена осуществить комплекс ответных мер в связи с данной ситуацией.

«Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные», — цитирует Интерфакс представителя МИД.

В дипведомстве подчеркнули, что «политизированный подход к вопросам следствия недопустим».

«Вынуждены осуществить комплекс ответных мер», — добавили в МИД.

Ранее в пресс-службе Генпрокуратуры ФРГ заявили, что имеется достаточно доказательств причастности России к убийству гражданина Грузии в Берлине.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предположения о причастности России к заказному убийству в Берлине являются абсолютно беспочвенными.