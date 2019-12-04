В МИД пообещали ответные меры на высылку российских дипломатов из ФРГ
- РИА Новости
В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Россия будет вынуждена осуществить комплекс ответных мер в связи с данной ситуацией.
«Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные», — цитирует Интерфакс представителя МИД.
В дипведомстве подчеркнули, что «политизированный подход к вопросам следствия недопустим».
«Вынуждены осуществить комплекс ответных мер», — добавили в МИД.
Ранее в пресс-службе Генпрокуратуры ФРГ заявили, что имеется достаточно доказательств причастности России к убийству гражданина Грузии в Берлине.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предположения о причастности России к заказному убийству в Берлине являются абсолютно беспочвенными.