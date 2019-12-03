В «Ростехе» назвали «страшилкой» заявление ФБР о приложениях из России

Заявление ФБР о «потенциальной контрразведывательной угрозе» российских мобильных приложений напоминает очередной «вброс» и новую «страшилку про русских», считают в «Ростехе».

«Всё это похоже на очередной вброс, на новую «страшилку» про русских, придуманную конкурентами... Теперь они переключились на высокие технологии в гражданской сфере, на разработчиков мобильных приложений», — цитирует представителя компании РИА Новости.

Он также отметил, что настоящая угроза исходит от иностранного программного обеспечения, которое «нередко содержит «закладки» и удалённо оказывает влияние на работу оборудования.

Ранее ФБР направило письмо лидеру Демократической партии США в сенате Чаку Шумеру, в котором предупредило о «потенциальной угрозе» всех разработанных в России приложений из-за доступа к ним российского правительства.

В Кремле прокомментировали эти сообщения.

В июле американский сенатор обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии из-за «угрозы» российского фотоприложения FaceApp национальной безопасности США.