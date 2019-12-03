В Кремле отреагировали на претензии ФБР к российским приложениям
- РИА Новости
Он отметил, что упомянутая продукция в рамках свободной конкуренции опережает другие аналогичные продукты и захватывает позиции в соответствующих сегментах рынка.
«Можно ли остановить эту конкуренцию подобными решениями ФБР? Не думаю. Конкурентоспособная продукция всё равно будет востребована», — сказал представитель Кремля журналистам.
Ранее ФБР направило лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру письмо, в котором говорится, что разработанные в России мобильные приложения могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу».
В частности, спецслужба обеспокоена правовыми механизмами, которые якобы позволяют правительству получать доступ к данным в пределах страны.