Макрон назвал Францию главной морской державой в Европе

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Французский лидер Эммануэль Макрон, комментируя развитие флота страны, заявил о главенствующей роли Военно-морских сил Франции в обеспечении безопасности в Европе и мире.
Макрон назвал Францию главной морской державой в Европе
  • Reuters

«У Франции есть миссия на будущее — быть уравнивающей баланс сил морской державой... Мы являемся первой морской державой в Европе... второй морской державой в мире», — цитирует его выступление на мероприятии в Монпелье ТАСС.

Макрон также отметил, что контроль над морским пространством становится главной задачей в современном мире, а нарушение торговых границ в море представляет всё большую угрозу.

«Мы создаём беспрецедентный и ранее невиданный потенциал в морской сфере, чтобы защитить нашу территорию и взять на себя эту роль великой морской державы в мировом балансе сил», — заключил он.

Ранее глава Минобороны Франции Флоранс Парли потребовала от США перестать навязывать вооружения членам НАТО, а также призвала страны Европы создать военные инструменты в соответствии с их «экономической и политической мощью».

В начале ноября в интервью The Economist Макрон посоветовал странам ЕС самим начать контролировать свою судьбу, не полагаясь на НАТО, которое переживает «смерть мозга».

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