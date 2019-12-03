Генконсульство подтвердило данные об убийстве россиянки в Испании

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В генеральном консульстве России подтвердили факт убийства россиянки 1978 года рождения в Барселоне. Как сообщает РИА Новости, по подозрению в совершении преступления задержан её возлюбленный — 44-летний гражданин Испании.
Генконсульство подтвердило данные об убийстве россиянки в Испании
  • Pixabay

«Генеральное консульство России в Барселоне подтверждает факт убийства гражданки России Сафоновой Юлии Александровны, 1978 года рождения, уроженки города Волгодонск Ростовской области», — сказали в дипломатическом ведомстве.

В местных правоохранительных органах уточнили, что тело россиянки со следами насильственной смерти было найдено в квартире, в которой она проживала. В настоящее время дело передано в суд.

В октябре генконсульство России в Турции заявило о гибели пятилетней россиянки в одном из турецких городов.

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