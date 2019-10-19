Генконсульство сообщило о гибели пятилетней россиянки в Турции

Генеральное консульство России в Турции заявило о гибели пятилетней россиянки в одном из турецких городов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатическую миссию.

«Подтверждаем гибель российской гражданки 2014 года рождения. Обстоятельства трагедии уточняем», — заявили в консульстве.

Как ранее сообщили турецкие СМИ, девочка погибла в районе Кемера во время поездки на электровелосипеде вместе с отцом. По данным DHA, мужчина не справился с управлением, из-за чего девочка могла получить травмы.

11 сентября посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что с начала туристического сезона в 2019 году на юге Турции умерли 88 российских туристов.

Председатель РСПП Юрий Барзыкин в беседе с НСН прокомментировал заявление посла.