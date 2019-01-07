В Турции обнаружили тело россиянина — капитана сухогруза

Россиянин, капитан сухогруза Canopus Юрий Черкасов обнаружен мёртвым на судне в Турции. Об этом сообщили в генеральном консульстве России в Стамбуле.

«По информации, полученной от турецких компетентных властей, поздно вечером 6 января на борту сухогруза Canopus в своей каюте был найден мёртвым капитан судна гражданин России Юрий Черкасов. В этой связи сухогруз был пришвартован в порту Кепез», — цитирует дипломатическое ведомство ТАСС.

В консульстве отметили, что тело россиянина транспортировано в город Бурса для проведения аутопсии.

«Помимо турецких властей, по этому вопросу генконсульство находится в контакте с агентирующей компанией, обслуживающей указанный сухогруз», — добавили дипломаты.

В декабре 2018 года сообщалось, что генконсульство выясняет обстоятельства смерти 19-летней россиянки в Стамбуле.