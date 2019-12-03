Мадуро наградил российского посла орденом Франсиско Миранды
Как сообщает РИА Новости, награда была вручена в ходе торжественной церемонии в президентском дворце.
Мадуро заявил, что «Россия и Венесуэла поддерживают глубокие и тесные отношения, совпадают в стратегии, политике и дипломатии».
«В этом году мы побьём рекорд в двусторонней торговле. Мы увеличили инвестиции в нефтяную, газовую, нефтехимическую отрасли, а также инвестиции в промышленность и сельское хозяйство», — отметил президент Венесуэлы.
В октябре сообщалось, что Россия и Венесуэла намерены составить план долгосрочного сотрудничества.