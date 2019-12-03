Мадуро наградил российского посла орденом Франсиско Миранды

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Венесуэльский лидер Николас Мадуро наградил посла России в Венесуэле Владимира Заемского орденом Франсиско Миранды, который вручается за выдающиеся заслуги и за деятельность, которая способствует развитию страны.

Как сообщает РИА Новости, награда была вручена в ходе торжественной церемонии в президентском дворце.

Мадуро заявил, что «Россия и Венесуэла поддерживают глубокие и тесные отношения, совпадают в стратегии, политике и дипломатии».

«В этом году мы побьём рекорд в двусторонней торговле. Мы увеличили инвестиции в нефтяную, газовую, нефтехимическую отрасли, а также инвестиции в промышленность и сельское хозяйство», — отметил президент Венесуэлы.

В октябре сообщалось, что Россия и Венесуэла намерены составить план долгосрочного сотрудничества.

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