Мадуро наградил российского посла орденом Франсиско Миранды

Венесуэльский лидер Николас Мадуро наградил посла России в Венесуэле Владимира Заемского орденом Франсиско Миранды, который вручается за выдающиеся заслуги и за деятельность, которая способствует развитию страны.

Как сообщает РИА Новости, награда была вручена в ходе торжественной церемонии в президентском дворце.

Мадуро заявил, что «Россия и Венесуэла поддерживают глубокие и тесные отношения, совпадают в стратегии, политике и дипломатии».

«В этом году мы побьём рекорд в двусторонней торговле. Мы увеличили инвестиции в нефтяную, газовую, нефтехимическую отрасли, а также инвестиции в промышленность и сельское хозяйство», — отметил президент Венесуэлы.

В октябре сообщалось, что Россия и Венесуэла намерены составить план долгосрочного сотрудничества.