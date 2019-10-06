Россия и Венесуэла продлили контракты в военной сфере

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что межправительственная комиссия согласовала в субботу, 5 октября, в Каракасе условия сотрудничества с Россией в военно-технической сфере.

«Мы обновили все контракты на поддержку и консультации в важнейшей военно-технической сфере», — цитирует РИА Новости Мадуро.

Лидер Венесуэлы отметил, что сотрудничество в военно-технической сфере шло в соответствии с графиком.

Также сообщается, что во время визита вице-премьера России Юрия Борисова были подписаны соглашения в энергетике, технологическом секторе, в АПК.

Ранее сообщалось, что Россия и Венесуэла намерены составить план долгосрочного сотрудничества.