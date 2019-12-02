Пакистан вернёт России $93,5 млн долга

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Россия и Пакистан заключили соглашение, подразумевающее возвращение российской стороне долга в размере $93,5 млн по операциям бывшего СССР. Об этом информирует РИА Новости.
Пакистан вернёт России $93,5 млн долга
  • Reuters

Документ был подписан в ходе церемонии.

С российской стороны соглашение было подписано заместителем министра финансов Сергеем Сторчаком. 

Со стороны Пакистана документ подписал чрезвычайный и полномочный посол этой страны в России Кази Халилулла. 

Отмечается, что долг образовался в рамках экспортно-импортных операций между СССР и Пакистаном.

В октябре стало известно, что общая сумма списанных Россией долгов африканским странам превысила $20 млрд.

В Кремле объяснили, что, списав долги, Россия открыла путь для работы своих компаний в Африке.

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