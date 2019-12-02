Пакистан вернёт России $93,5 млн долга
- Reuters
Документ был подписан в ходе церемонии.
С российской стороны соглашение было подписано заместителем министра финансов Сергеем Сторчаком.
Со стороны Пакистана документ подписал чрезвычайный и полномочный посол этой страны в России Кази Халилулла.
Отмечается, что долг образовался в рамках экспортно-импортных операций между СССР и Пакистаном.
В октябре стало известно, что общая сумма списанных Россией долгов африканским странам превысила $20 млрд.
В Кремле объяснили, что, списав долги, Россия открыла путь для работы своих компаний в Африке.