Пакистан вернёт России $93,5 млн долга

Россия и Пакистан заключили соглашение, подразумевающее возвращение российской стороне долга в размере $93,5 млн по операциям бывшего СССР. Об этом информирует РИА Новости.

Документ был подписан в ходе церемонии.

С российской стороны соглашение было подписано заместителем министра финансов Сергеем Сторчаком.

Со стороны Пакистана документ подписал чрезвычайный и полномочный посол этой страны в России Кази Халилулла.

Отмечается, что долг образовался в рамках экспортно-импортных операций между СССР и Пакистаном.

В октябре стало известно, что общая сумма списанных Россией долгов африканским странам превысила $20 млрд.

В Кремле объяснили, что, списав долги, Россия открыла путь для работы своих компаний в Африке.