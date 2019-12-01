Сирия обвинила США во вмешательстве в работу конституционного комитета

МИД Сирии обвинил США в попытках вмешательства в деятельность сирийского конституционного совета. Выдержки из заявления внешнеполитического ведомства приводит агентство SANA.

«Заявление Госдепа о заседаниях конституционного комитета, проходящих в Женеве, однозначно подтверждает попытки США вмешиваться в дела других государств и навязать собственную повестку дня», — говорится в заявлении.

В сирийском МИД также пояснили, что работа Конституционного совета является межсирийским вопросом и никто не имеет права вмешиваться или оказывать поддержку той или иной части переговорного процесса.

23 ноября спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что для оказания помощи по восстановлению сирийской территории Вашингтону необходимо увидеть «заслуживающий доверия необратимый политический процесс».