Китай выразил протест сотруднику ООН за материал о Гонконге

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Китай выразил протест верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет за её «неуместные комментарии» по поводу ситуации в Гонконге, которые опубликованы в статье газеты South China Morning Post.
Китай выразил протест сотруднику ООН за материал о Гонконге
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, представитель ООН в материале призывала власти Гонконга провести расследование в связи с поступившими жалобами на применение чрезмерной силы при разгоне участников протестных акций.

«Китай решительно выступает против статьи верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, опубликованной в гонконгской газете от 30 ноября, в которой содержались неуместные комментарии по поводу ситуации в Гонконге», — говорится в заявлении постпредства Китая при Женевской канцелярии ООН.

Дипломаты считают, что такие высказывания являются вмешательством во внутренние дела Китая и нарушением целей и принципов Устава ООН. В постпредстве КНР уточнили, что Бачелет и её офису было сделано строгое представление.

Ранее стало известно, что замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн вызвал американского посла в Пекине Терри Бранстеда и выразил ему протест в связи c подписанием президентом США Дональдом Трампом закона «О защите прав человека и демократии в Гонконге».

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