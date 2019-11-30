Захарова сообщила о преследовании российских СМИ в Прибалтике

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские СМИ подвергаются преследованию в странах Прибалтики за историческую правду.
Захарова сообщила о преследовании российских СМИ в Прибалтике
  • РИА Новости

Об этом она написала в своём Facebook.

Спикер российского внешнеполитического ведомства разместила ссылку на статью Sputnik Эстония об открытии в Москве выставки документов о зверствах эстонских карателей в Псковской области во время Великой Отечественной войны.

«Ровно за это в прибалтийских странах преследуют российские СМИ — за историческую правду», — заявила Захарова.

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Захарова назвала такое решение «откровенными попытками зачистки» медиапространства от альтернативных и неугодных точек зрения. 

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