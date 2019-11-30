Захарова сообщила о преследовании российских СМИ в Прибалтике
- РИА Новости
Об этом она написала в своём Facebook.
Спикер российского внешнеполитического ведомства разместила ссылку на статью Sputnik Эстония об открытии в Москве выставки документов о зверствах эстонских карателей в Псковской области во время Великой Отечественной войны.
«Ровно за это в прибалтийских странах преследуют российские СМИ — за историческую правду», — заявила Захарова.
Ранее в Латвии приостановили вещание девяти российских телеканалов.
Захарова назвала такое решение «откровенными попытками зачистки» медиапространства от альтернативных и неугодных точек зрения.