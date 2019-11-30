Исландия планирует пригласить Путина на саммит Арктического совета
«Мы хотим провести саммит Арктического совета в Рейкъявике в следующем году», — цитирует РИА Новости Тордассона.
Министр уточнил, что об этом было сообщено всем странам Арктического совета.
Отвечая но вопрос, будет ли приглашён на саммит Владимир Путин, Тордассон заявил, что «конечно».
«Думаю, это уже сделано», — добавил он.
28 ноября были названы темы IX международного форума «Арктика: настоящее и будущее», который пройдёт 5—7 декабря в Санкт-Петербурге.