Исландия планирует пригласить Путина на саммит Арктического совета

Министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордассон заявил, что президент России Владимир Путин будет приглашён на саммит Арктического совета в 2020 году.

«Мы хотим провести саммит Арктического совета в Рейкъявике в следующем году», — цитирует РИА Новости Тордассона.

Министр уточнил, что об этом было сообщено всем странам Арктического совета.

Отвечая но вопрос, будет ли приглашён на саммит Владимир Путин, Тордассон заявил, что «конечно».

«Думаю, это уже сделано», — добавил он.

28 ноября были названы темы IX международного форума «Арктика: настоящее и будущее», который пройдёт 5—7 декабря в Санкт-Петербурге.