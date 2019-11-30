Все пострадавшие в Гааге выписаны из больницы

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Все пострадавшие в результате нападения мужчины с ножом в Гааге выписаны из больницы, сообщает полиция.

«Все трое пострадавших в результате нападения на улице Гроте Марктстраат выписаны из больницы», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Ранее стало известно, что все пострадавшие в результате нападения мужчины с ножом в Гааге были несовершеннолетними.

29 ноября несколько человек получили ножевые ранения на улице Гроте Марктстраат в Гааге.

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