Все пострадавшие в Гааге выписаны из больницы
«Все трое пострадавших в результате нападения на улице Гроте Марктстраат выписаны из больницы», — говорится в сообщении полиции в Twitter.
All three victims of the stabbing at #GroteMarktstraat#TheHague were released from the hospital.— Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) 29 ноября 2019 г.
Ранее стало известно, что все пострадавшие в результате нападения мужчины с ножом в Гааге были несовершеннолетними.
29 ноября несколько человек получили ножевые ранения на улице Гроте Марктстраат в Гааге.