Все пострадавшие в Гааге являются несовершеннолетними
«Все трое пострадавших в результате нападения на улице Гроте Марктстраат — несовершеннолетние», — говорится в сообщении городской полиции в Twitter.
All three victims of the stabbing at #GroteMarktstraat are minors. We are in contact with their families.— Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) 29 ноября 2019 г.
Отмечается, что полицейские установили контакт с семьями пострадавших.
Ранее стало известно, что несколько человек получили ножевые ранения на улице Гроте Марктстраат в Гааге.