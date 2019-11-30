Все пострадавшие в Гааге являются несовершеннолетними

Все пострадавшие в результате нападения человека с ножом в Гааге являются несовершеннолетними, сообщает полиция.

«Все трое пострадавших в результате нападения на улице Гроте Марктстраат — несовершеннолетние», — говорится в сообщении городской полиции в Twitter.

All three victims of the stabbing at #GroteMarktstraat are minors. We are in contact with their families. — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) 29 ноября 2019 г.

Отмечается, что полицейские установили контакт с семьями пострадавших.

Ранее стало известно, что несколько человек получили ножевые ранения на улице Гроте Марктстраат в Гааге.