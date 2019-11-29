Посольство выясняет наличие россиян среди раненых в Гааге

Посольство России выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в результате нападения с ножом в Гааге.

«В настоящее время посольство выясняет у правоохранительных органов, нет ли среди пострадавших от ранений ножом в центре Гааги российских граждан», — сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Ирина Гридина.

Как отметили в МВД, в результате нападения пострадали не менее трёх человек.

Ранее нидерландская полиция сообщила, что на торговой улице в Гааге совершено нападение на людей. Несколько человек получили ножевые ранения.

По информации СМИ, в настоящее время разыскивается мужчина 45—50 лет в сером спортивном костюме с чёрным шарфом.