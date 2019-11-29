Посольство выясняет наличие россиян среди раненых в Гааге

Короткая ссылка
Посольство России выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в результате нападения с ножом в Гааге.

«В настоящее время посольство выясняет у правоохранительных органов, нет ли среди пострадавших от ранений ножом в центре Гааги российских граждан», — сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Ирина Гридина.

Как отметили в МВД, в результате нападения пострадали не менее трёх человек.

Ранее нидерландская полиция сообщила, что на торговой улице в Гааге совершено нападение на людей. Несколько человек получили ножевые ранения.

По информации СМИ, в настоящее время разыскивается мужчина 45—50 лет в сером спортивном костюме с чёрным шарфом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить