МИД Франции вызвал турецкого дипломата из-за слов Эрдогана о Макроне
- Reuters
Об этом сообщает AFP со ссылкой на администрацию французского президента.
«Франция вызвала турецкого посланника по поводу «оскорблений» президента Эрдогана», — пишет агентство.
#BREAKING France to summon Turkish envoy over President Erdogan's 'insults': French presidency pic.twitter.com/MrON2P6s4z— AFP news agency (@AFP) 29 ноября 2019 г.
Ранее Эрдоган предложил Макрону «проверить собственный мозг» перед тем, как делать заявления о «смерти мозга» НАТО.
Таким образом глава Турции отреагировал на то, что 7 ноября Макрон констатировал у НАТО «смерть мозга». По мнению президента Франции, Европа должна начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.