МИД Франции вызвал турецкого дипломата из-за слов Эрдогана о Макроне

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Министерство иностранных дел Франции вызвало к себе представителя Турции в стране из-за слов турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
МИД Франции вызвал турецкого дипломата из-за слов Эрдогана о Макроне
  • Reuters

Об этом сообщает AFP со ссылкой на администрацию французского президента.

«Франция вызвала турецкого посланника по поводу «оскорблений» президента Эрдогана», — пишет агентство.

Ранее Эрдоган предложил Макрону «проверить собственный мозг» перед тем, как делать заявления о «смерти мозга» НАТО.

Таким образом глава Турции отреагировал на то, что 7 ноября Макрон констатировал у НАТО «смерть мозга». По мнению президента Франции, Европа должна начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе. 

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