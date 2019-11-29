МИД Франции вызвал турецкого дипломата из-за слов Эрдогана о Макроне

Министерство иностранных дел Франции вызвало к себе представителя Турции в стране из-за слов турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на администрацию французского президента.

«Франция вызвала турецкого посланника по поводу «оскорблений» президента Эрдогана», — пишет агентство.

#BREAKING France to summon Turkish envoy over President Erdogan's 'insults': French presidency pic.twitter.com/MrON2P6s4z — AFP news agency (@AFP) 29 ноября 2019 г.

Ранее Эрдоган предложил Макрону «проверить собственный мозг» перед тем, как делать заявления о «смерти мозга» НАТО.

Таким образом глава Турции отреагировал на то, что 7 ноября Макрон констатировал у НАТО «смерть мозга». По мнению президента Франции, Европа должна начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.