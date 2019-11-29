Депутат призвал не игнорировать срыв выступления России на форуме ООН

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Анна Лушникова
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек призвал не игнорировать ситуацию со срывом украинской делегацией выступления на форуме по вопросам меньшинств в ООН.
Депутат призвал не игнорировать срыв выступления России на форуме ООН
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«Я бы порекомендовал впредь организаторам подобных форумов заранее оговаривать с украинской стороной правила приличия на официальных мероприятиях. Мы видим попрание норм дипломатического поведения в Женеве, которая, на мой взгляд, является внегласной столицей всей европейской дипломатии», — сказал он.

По словам депутата, если оставить подобные провокационные действия без внимания, то «завтра делегация c Украины будет садиться за круглый стол с кастетами, холодным оружием и в чёрных масках с националистическими символами».

Ранее стало известно, что украинская делегация пыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве.

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