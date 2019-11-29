В Кремле прокомментировали реакцию Европы на идею о моратории на РСМД

Введение моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе является переговорным вопросом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это всё переговорные вопросы. Ни одна из стран не может сказать, что она не разделяет озабоченности России в связи с тем, что такая важная область — контроль над вооружениями — осталась без какого-либо документального или юридически-правового регулирования», — сказал он журналистам.

Ранее в правительстве ФРГ сообщили, что не принимают предложение Москвы, ссылаясь на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга от 2 августа.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил, что инициатива не может быть принята в нынешнем виде, но может послужить основой для переговоров.

В конце сентября российский лидер Владимир Путин направил ряду стран, в том числе членам НАТО, послание с предложением ввести мораторий на РСМД в Европе и других регионах.