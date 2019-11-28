Макрон прокомментировал предложение Путина о моратории на РСМД

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал предложение российского коллеги Владимира Путина ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Макрон прокомментировал предложение Путина о моратории на РСМД
  • Reuters

«Мы не приняли мораторий, предложенный Россией... Но мы его восприняли как основу для обсуждений», — сказал он на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

По его словам, эту идею не следует отметать.

Ранее в Кремле рассказали, что Макрон ответил на послание Путина по данному вопросу.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в нём Макрон высказывает понимание озабоченности проблемой и готовность к диалогу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить