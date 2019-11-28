Макрон прокомментировал предложение Путина о моратории на РСМД
- Reuters
«Мы не приняли мораторий, предложенный Россией... Но мы его восприняли как основу для обсуждений», — сказал он на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
По его словам, эту идею не следует отметать.
Ранее в Кремле рассказали, что Макрон ответил на послание Путина по данному вопросу.
Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в нём Макрон высказывает понимание озабоченности проблемой и готовность к диалогу.