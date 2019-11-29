Захарова сравнила смену власти в Боливии с украинским «майданом»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила отстранение экс-президента Боливии Эво Моралеса от власти с «майданом» на Украине в 2004 году.

«Получился нормальный латиноамериканский майдан разлива 2004 года», — написала Захарова в своём Facebook.

Она отметила, что разница между событиями в Боливии и на Украине состоит в том, что бывший украинский лидер Виктор Янукович не покинул страну после того, как США не признали выборы.

Захарова также подчеркнула, что врио президента Боливии Жанин Аньес объявила о намерении восстановить с Вашингтоном полноформатные дипломатические отношения.

23 ноября директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал события в Боливии попыткой раскачать ситуацию.

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