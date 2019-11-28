Дипломаты Украины возмутились российским Севастополем в журнале IISS

Короткая ссылка
Посольство Украины в Великобритании возмутилось тем, что Международный институт стратегических исследований (IISS), штаб квартира которого расположена в Лондоне, назвал Севастополь российским городом.
Дипломаты Украины возмутились российским Севастополем в журнале IISS
  • РИА Новости

Такое сообщение украинские дипломаты опубликовали в Twitter.

По их словам, «ошибка» была сделана в журнале института под названием Survival.

«Мы очень расстроены последним номером журнала института стратегических исследований Survival, где Севастополь упоминается как российская территория. Мы ожидаем, что редакция удалит ошибку и разместит корректную информацию», — говорится в сообщении посольства Украины.

Ранее британский журнал The Economist опубликовал ролик, в котором показал карту Украины без Крымского полуострова.

После этого украинские дипломаты предложили изданию отредактировать видео.

Также посольство Украины в Вашингтоне призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить это.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить