Дипломаты Украины возмутились российским Севастополем в журнале IISS

Посольство Украины в Великобритании возмутилось тем, что Международный институт стратегических исследований (IISS), штаб квартира которого расположена в Лондоне, назвал Севастополь российским городом.

Такое сообщение украинские дипломаты опубликовали в Twitter.

По их словам, «ошибка» была сделана в журнале института под названием Survival.

We're extremely disappointed with the latest number of @IISS_org 'Survival' journal @SurvivalEditors, where #Sevastopol is mentioned as🇷🇺territory. We remind that #Russia annexed #Crimea in 2014. We expect @IISS_org to remove the wrongfull image&display correct information pic.twitter.com/QQNALxkt4K — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) November 28, 2019

«Мы очень расстроены последним номером журнала института стратегических исследований Survival, где Севастополь упоминается как российская территория. Мы ожидаем, что редакция удалит ошибку и разместит корректную информацию», — говорится в сообщении посольства Украины.

Ранее британский журнал The Economist опубликовал ролик, в котором показал карту Украины без Крымского полуострова.

После этого украинские дипломаты предложили изданию отредактировать видео.

Также посольство Украины в Вашингтоне призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить это.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.