В Совфеде оценили слова Мааса о партнёрстве Европы с Россией

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что Европе необходимо выстраивать партнёрские отношения с Россией и Китаем.
В Совфеде оценили слова Мааса о партнёрстве Европы с Россией
  • РИА Новости

«Это уже не первое заявление со стороны главы внешнеполитического ведомства Германии. Это говорит о том, что немцы — прагматичные и конструктивные. Они поняли, что их втянули в ненужные противостояния. Берлин несёт убытки от прекращения многих экономических проектов, очень большие сложности возникали по «Северному потоку — 2», — сказал он.

Джабаров подчеркнул, что подобное заявление не говорит о том, что «с завтрашнего дня отношения будут восстановлены».

«Конечно, проще разорвать все связи, как это делают некоторые западные страны. Значительно труднее восстановить доверие и, самое главное, объёмы сотрудничества. Но, раз такое желание есть, то есть и надежда, что это будет реализовано», — заключил сенатор.

Ранее Маас заявил, что Европе необходимо выстраивать партнёрские отношения с Россией и Китаем, несмотря на то что эти страны одновременно являются «конкурентами» европейской модели.

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