Маас заявил о необходимости для Европы партнёрства с Россией и Китаем

Глава МИД Германии Хайко Маас признал, что Европе необходимо выстраивать партнёрские отношения с Россией и Китаем, несмотря на то что эти страны одновременно являются «конкурентами» европейской модели.

«В следующие месяцы мы хотим продвинуться в реализации реальной европейской политики в отношении таких стран, как Китай и Россия. Стран, в которых мы нуждаемся как в партнёрах. Но которые одновременно являются и конкурентами нашей европейской модели», — приводит РИА Новости его заявление на конференции в Фонде имени Фридриха Эберта.

Маас отметил, что Россия «слишком часто в военном плане использует вакуум», образовавшийся после изменения политики США в отношении ряда регионов (включая Сирию и Афганистан), в которых «особенно уязвимы» европейские ценности, а также выхода Вашингтона из нескольких международных соглашений.

Ранее Маас призвал не вытеснять Турцию из НАТО в «объятия России или Китая» из-за ситуации в Сирии.