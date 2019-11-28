Маас заявил о необходимости для Европы партнёрства с Россией и Китаем

Короткая ссылка
Глава МИД Германии Хайко Маас признал, что Европе необходимо выстраивать партнёрские отношения с Россией и Китаем, несмотря на то что эти страны одновременно являются «конкурентами» европейской модели.
Маас заявил о необходимости для Европы партнёрства с Россией и Китаем
  • Reuters

«В следующие месяцы мы хотим продвинуться в реализации реальной европейской политики в отношении таких стран, как Китай и Россия. Стран, в которых мы нуждаемся как в партнёрах. Но которые одновременно являются и конкурентами нашей европейской модели», — приводит РИА Новости его заявление на конференции в Фонде имени Фридриха Эберта.

Маас отметил, что Россия «слишком часто в военном плане использует вакуум», образовавшийся после изменения политики США в отношении ряда регионов (включая Сирию и Афганистан), в которых «особенно уязвимы» европейские ценности, а также выхода Вашингтона из нескольких международных соглашений.

Ранее Маас призвал не вытеснять Турцию из НАТО в «объятия России или Китая» из-за ситуации в Сирии. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить