В Германии призвали не вытеснять Турцию из НАТО в «объятия России»
- Reuters
«Мы во внешнеполитическом совете подготовились на случай, если бои на северо-востоке Сирии будут продолжены турецкой армией», — цитирует РИА Новости министра.
По его словам, речь идёт об «экспорте вооружений, экономических санкциях».
«Но я считаю, что имеет смысл сохранять членство Турции в НАТО в будущем. Стратегически неверно вытеснять Турцию из НАТО в объятия России или Китая», — добавил Маас.
В середине октября лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала приостановить членство Турции в НАТО из-за военной операции в Сирии.
Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс констатирует прогресс в стабилизации ситуации на севере Сирии.