В Германии призвали не вытеснять Турцию из НАТО в «объятия России»

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Стратегически неверно вытеснять Турцию из НАТО в «объятия России или Китая» из-за ситуации в Сирии. Об этом в ходе выступления в бундестаге заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
В Германии призвали не вытеснять Турцию из НАТО в «объятия России»
  • Reuters

«Мы во внешнеполитическом совете подготовились на случай, если бои на северо-востоке Сирии будут продолжены турецкой армией», — цитирует РИА Новости министра.

По его словам, речь идёт об «экспорте вооружений, экономических санкциях».

«Но я считаю, что имеет смысл сохранять членство Турции в НАТО в будущем. Стратегически неверно вытеснять Турцию из НАТО в объятия России или Китая», — добавил Маас.

В середине октября лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала приостановить членство Турции в НАТО из-за военной операции в Сирии.

Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс констатирует прогресс в стабилизации ситуации на севере Сирии.

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