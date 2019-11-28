Путин призвал укреплять антитеррористическое взаимодействие в ОДКБ

Российский лидер Владимир Путин на заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке призвал укреплять взаимодействие с партнёрами внутри альянса для борьбы с международным терроризмом.

«Мы будем стремиться и далее укреплять наши взаимодействия с партнёрами в сфере борьбы с международным терроризмом и экстремизмом», — цитирует Путина РИА Новости.

При этом он выразил готовность поделиться со странами ОДКБ опытом ликвидации международных террористических группировок, полученным Россией в Сирии.

Ранее Путин заявил, что российским спецслужбам и военным удалось предотвратить массовый исход боевиков в Россию из Сирии.

По словам главы государства, за девять месяцев 2019 года ФСБ России предотвратила на территории страны 39 терактов.