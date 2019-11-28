Путин призвал укреплять антитеррористическое взаимодействие в ОДКБ

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин на заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке призвал укреплять взаимодействие с партнёрами внутри альянса для борьбы с международным терроризмом.
Путин призвал укреплять антитеррористическое взаимодействие в ОДКБ
  • РИА Новости

«Мы будем стремиться и далее укреплять наши взаимодействия с партнёрами в сфере борьбы с международным терроризмом и экстремизмом», — цитирует Путина РИА Новости.

При этом он выразил готовность поделиться со странами ОДКБ опытом ликвидации международных террористических группировок, полученным Россией в Сирии.

Ранее Путин заявил, что российским спецслужбам и военным удалось предотвратить массовый исход боевиков в Россию из Сирии.

По словам главы государства, за девять месяцев 2019 года ФСБ России предотвратила на территории страны 39 терактов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить