Путин призвал укреплять антитеррористическое взаимодействие в ОДКБ
- РИА Новости
«Мы будем стремиться и далее укреплять наши взаимодействия с партнёрами в сфере борьбы с международным терроризмом и экстремизмом», — цитирует Путина РИА Новости.
При этом он выразил готовность поделиться со странами ОДКБ опытом ликвидации международных террористических группировок, полученным Россией в Сирии.
Ранее Путин заявил, что российским спецслужбам и военным удалось предотвратить массовый исход боевиков в Россию из Сирии.
По словам главы государства, за девять месяцев 2019 года ФСБ России предотвратила на территории страны 39 терактов.