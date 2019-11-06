Путин сообщил о предотвращении в России 39 терактов

Российский президент Владимир Путин заявил, что сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили 39 терактов за девять месяцев 2019 года.

По информации РИА Новости, об этом он сообщил во время встречи с высшими офицерами и прокурорами.

«Отметим, что за девять месяцев этого года сотрудники ФСБ предотвратили 39 преступлений террористической направленности», — сказал Путин.

По его словам, также достигнуты хорошие результаты по другим направлениям работы, включая противодействие зарубежным спецслужбам.

Также президент отметил работу Службы внешней разведки России. По словам Путина, СВР проводит «системный глубокий анализ ситуации в мире, глобальных и региональных угроз».

Ранее стало известно, что российские суды за первые шесть месяцев 2019 года осудили за терроризм 121 человека.