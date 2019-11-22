Путин заявил о предотвращении исхода боевиков из Сирии в Россию

Удалось предотвратить массовый исход боевиков из Сирии в Россию, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседания СБ России.

Как отметил глава государства, для Вооружённых сил России «серьёзным экзаменом на профессионализм» стала операция против террористических банд в Сирии.

«Хочу ещё раз подчеркнуть: личный состав воздушно-космических сил, ВМФ, Сил специальных операций, военной полиции, других ведомств и служб в полном объёме справился с поставленными задачами, действовал мужественно, грамотно, профессионально. Не допустил массового исхода с этой территории боевиков в нашу страну», — указал он.

Ранее Путин заявлял, что Россия добилась в Сирии большего, чем он ожидал. Как отмечал президент, было уничтожено большое количество боевиков, «которые планировали вернуться в Россию» или в соседние страны.