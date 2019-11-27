В США заявили об отсутствии плана Б по Венесуэле

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У США нет альтернативного плана по венесуэльскому вопросу. Об этом сообщил спецпредставитель Соединённых Штатов по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
В США заявили об отсутствии плана Б по Венесуэле
  • Reuters

«У нас нет плана Б, есть только план А... Нас поддерживают около 60 стран, мы призываем к восстановлению демократии и считаем, что это произойдёт», — приводит РИА Новости его слова.

Вашингтон неоднократно вводил санкции в отношении Каракаса. Так, в сентябре американский Минфин включил в санкционные списки четыре компании и четыре судна из Венесуэлы. 

В свою очередь, глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса заявил, что власти стран Латинской Америки, которые поддержали санкции против Каракаса, являются марионетками президента США Дональда Трампа.

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