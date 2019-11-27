В США заявили об отсутствии плана Б по Венесуэле

У США нет альтернативного плана по венесуэльскому вопросу. Об этом сообщил спецпредставитель Соединённых Штатов по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

«У нас нет плана Б, есть только план А... Нас поддерживают около 60 стран, мы призываем к восстановлению демократии и считаем, что это произойдёт», — приводит РИА Новости его слова.

Вашингтон неоднократно вводил санкции в отношении Каракаса. Так, в сентябре американский Минфин включил в санкционные списки четыре компании и четыре судна из Венесуэлы.

В свою очередь, глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса заявил, что власти стран Латинской Америки, которые поддержали санкции против Каракаса, являются марионетками президента США Дональда Трампа.