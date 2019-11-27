В США заявили об отсутствии плана Б по Венесуэле
- Reuters
«У нас нет плана Б, есть только план А... Нас поддерживают около 60 стран, мы призываем к восстановлению демократии и считаем, что это произойдёт», — приводит РИА Новости его слова.
Вашингтон неоднократно вводил санкции в отношении Каракаса. Так, в сентябре американский Минфин включил в санкционные списки четыре компании и четыре судна из Венесуэлы.
В свою очередь, глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса заявил, что власти стран Латинской Америки, которые поддержали санкции против Каракаса, являются марионетками президента США Дональда Трампа.