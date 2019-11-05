США расширили санкции против Венесуэлы
- Reuters
Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.
По заявлению министра финансов Стивена Мнучина, США подозревают чиновников в нарушении прав человека и разгоне мирных демонстраций.
Среди включённых в санкционный список — адмирал ВМС Венесуэлы, представители Боливарианской национальной гвардии, Национального совета по обороне Венесуэлы и Конституционной ассамблеи, а также представитель разведслужб страны.
В конце сентября Европейский союз ввёл санкции в отношении семи сотрудников сил безопасности и разведки Венесуэлы.