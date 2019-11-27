Туроператор сообщил о состоянии россиян в Доминикане после ДТП
«Несколько человек находятся в «более тяжёлом» состоянии, они направлены в клинику в Санто-Доминго, однако потерпевших в критическом состоянии среди них нет», — рассказали РИА Новости в агентстве.
Там отметили, что несколько человек уже покинули больницы.
Ранее в Доминикане автобус с 39 россиянами попал в аварию. По предварительным данным, ДТП произошло из-за резкого манёвра и перестроения грузовика перед туристическим автобусом.
Россиян, которые находятся в тяжёлом состоянии, госпитализировали вертолётами в медцентры Санто-Доминго, там им проводят неотложные хирургические операции.
Как отметили в российском посольстве, почти все пострадавшие — москвичи.