Туроператор сообщил о состоянии россиян в Доминикане после ДТП

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Среди пострадавших при аварии с автобусом в Доминикане россиян нет потерпевших в критическом состоянии, однако несколько человек находятся в «более тяжёлом» состоянии, сообщил туроператор «Анекс Тур».

«Несколько человек находятся в «более тяжёлом» состоянии, они направлены в клинику в Санто-Доминго, однако потерпевших в критическом состоянии среди них нет», — рассказали РИА Новости в агентстве.

Там отметили, что несколько человек уже покинули больницы.

Ранее в Доминикане автобус с 39 россиянами попал в аварию. По предварительным данным, ДТП произошло из-за резкого манёвра и перестроения грузовика перед туристическим автобусом.

Россиян, которые находятся в тяжёлом состоянии, госпитализировали вертолётами в медцентры Санто-Доминго, там им проводят неотложные хирургические операции.

Как отметили в российском посольстве, почти все пострадавшие — москвичи.

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