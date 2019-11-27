СМИ: 15 россиян в критическом состоянии после ДТП в Доминикане

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В критическом состоянии после аварии с автобусом в Доминикане находятся 15 российских туристов, пишет местное издание Listin Diario со ссылкой на директора больницы города Игуэй Хайме Родригеса.

По его словам, в больницу поступило 19 пострадавших, у них травмы различной степени тяжести.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, для родственников пострадавших туристов открыта горячая линия с представителем компании-туроператора.

«Для родственников пострадавших туристов открыта горячая линия с представителем принимающей компании туроператора в Доминикане по тел. +18098334570», — отметили там.

Ранее в Доминикане автобус с россиянами попал в аварию. По предварительным данным, ДТП произошло из-за резкого манёвра и перестроения грузовика перед туристическим автобусом.

Никто из 39 туристов не погиб, но некоторые получили травмы разной степени тяжести.

Россиян, которые находятся в тяжёлом состоянии, госпитализировали вертолётами в медцентры Санто-Доминго, там им проводят неотложные хирургические операции.

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