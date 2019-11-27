СМИ: 15 россиян в критическом состоянии после ДТП в Доминикане
По его словам, в больницу поступило 19 пострадавших, у них травмы различной степени тяжести.
Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, для родственников пострадавших туристов открыта горячая линия с представителем компании-туроператора.
«Для родственников пострадавших туристов открыта горячая линия с представителем принимающей компании туроператора в Доминикане по тел. +18098334570», — отметили там.
Ранее в Доминикане автобус с россиянами попал в аварию. По предварительным данным, ДТП произошло из-за резкого манёвра и перестроения грузовика перед туристическим автобусом.
Никто из 39 туристов не погиб, но некоторые получили травмы разной степени тяжести.
Россиян, которые находятся в тяжёлом состоянии, госпитализировали вертолётами в медцентры Санто-Доминго, там им проводят неотложные хирургические операции.