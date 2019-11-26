Постпред России в ОЗХО предупредил об угрозе химических терактов ИГ

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Постпред России в Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин заявил, что члены террористической группировки «Исламское государство»*, получившие навыки обращения с химикатами, могут организовать химатаки после возвращения в страны происхождения.
Постпред России в ОЗХО предупредил об угрозе химических терактов ИГ
  • © Piroschka van de Wouw
  • AFP

По словам Шульгина, в настоящее время Россия с рядом стран-единомышленников пытается призвать ОЗХО принять заявление о борьбе с химическим терроризмом, особенно на Ближнем Востоке. 

«Проблема связана с тем, что боевики ИГИЛ*, уцелевшие после боёв, могут вернуться в страны своего происхождения... они могут, чего доброго, организовывать террористические акты с использованием химикатов», — приводит РИА Новости его слова на полях 24-й сессии конференции государств — участников ОЗХО в Гааге. 

Российский постпред напомнил, что «на территории, подконтрольной ИГИЛ, находились склады с опасными химикатами».

Ранее Минобороны России сообщило о подготовке боевиками совместно с организацией «Белые каски» провокаций с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

В июне в Совбезе России заявили о попытках международных террористов получить доступ к биологическому оружию.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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