В России заявили о попытках террористов получить доступ к биооружию

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Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявил, что российская сторона фиксирует попытки международных террористов получить доступ к биологическому оружию.
В России заявили о попытках террористов получить доступ к биооружию
  • РИА Новости

«Отдельного внимания и анализа заслуживает ряд тенденций в тактике действий международных террористических организаций. В первую очередь это касается непрекращающихся попыток получить доступ к сведениям об изготовлении средств ядерного, химического и биологического поражения», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Ранее глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что международные террористические группировки располагают возможностями для производства химического оружия и биологических токсинов.

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