Песков заявил, что скепсиса по поводу встречи Путина и Трампа нет

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, согласны ли в Кремле с утверждением, что в Москве в целом скептически настроены по встрече двух лидеров в ближайшей перспективе, Песков сказал: «Нет».

Ранее такое мнение высказал источник в российских дипломатических кругах.

Замглавы МИД России Сергей Рябков, оценивая перспективы встречи президентов, заявил, что в отношении американской стороны отсутствует ясность, «на каком уровне она будет там представлена».

В конце июня на полях G20 в Осаке состоялась встреча Путина и Трампа, в ходе которой обсуждались ситуации в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал прошедшую встречу важной и конструктивной.

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