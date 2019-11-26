Папа Римский направил приветствие Путину

Папа Римский Франциск адресовал приветственную телеграмму российскому лидеру Владимиру Путину.

Об этом информирует Служба печати Святого престола.

«Его превосходительству президенту России Владимиру Путину. Я сердечно приветствую ваше превосходительство, пролетая в небе над Россией по пути в Рим из Таиланда и Японии. Заверяю вас, что молюсь за вас и весь народ России, желая божьего благословения, мира и радости», — приводит ТАСС текст телеграммы.

Отмечается, что послание было направлено в момент, когда Франциск пролетал в самолёте над Россией по пути из Японии, где был завершён апостольский визит.

Встреча Путина и Папы Римского прошла в Ватикане 4 июля.

Российский лидер пересказал с разрешения понтифика наставление Франциска: без книг классика русской литературы Фёдора Достоевского нельзя быть настоящим священником.