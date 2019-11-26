Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений

Южная Корея выразила КНДР протест в связи с учениями береговой артиллерии, сообщило министерство обороны Республики Корея.

«Сегодня утром через западную военную линию связи министерство обороны выразило категорический протест в связи с учениями береговой артиллерии Северной Кореи. Мы послали письменное извещение, а также выразили это устно во время регулярного сеанса связи», — приводит РИА Новости слова представителя южнокорейского Министерства национальной обороны Чхве Хён Су.

Ранее Южная Корея отменила совместные с Японией учения береговой охраны, которые должны были состояться 27 ноября, «в связи со служебными обстоятельствами».

17 ноября сообщалось, что главы Минобороны Японии и Южной Кореи Таро Коно и Чон Гён Ду по итогам переговоров в Бангкоке не смогли договориться о продлении договора о всеобъемлющей защите военной информации, срок которого истекает 23 ноября.

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва провели телефонный разговор, в котором обсудили отношения Сеула с Токио.