Южная Корея отменила совместные с Японией учения береговой охраны, которые должны были состояться 27 ноября, сообщает ТАСС.

Отмечается, что Южная Корея попросила отменить проведение учений в 2019 году «в связи со служебными обстоятельствами».

Ранее стало известно, что главы Минобороны Японии и Южной Кореи Таро Коно и Чон Гён Ду по итогам переговоров в Бангкоке не смогли договориться о продлении договора о всеобъемлющей защите военной информации, срок которого истекает 23 ноября.

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва провели телефонный разговор, в котором обсудили отношения Сеула с Токио.