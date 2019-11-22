Южная Корея отменила совместные с Японией учения

Короткая ссылка
Южная Корея отменила совместные с Японией учения береговой охраны, которые должны были состояться 27 ноября, сообщает ТАСС.

Отмечается, что Южная Корея попросила отменить проведение учений в 2019 году «в связи со служебными обстоятельствами».

Ранее стало известно, что главы Минобороны Японии и Южной Кореи Таро Коно и Чон Гён Ду по итогам переговоров в Бангкоке не смогли договориться о продлении договора о всеобъемлющей защите военной информации, срок которого истекает 23 ноября.

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва провели телефонный разговор, в котором обсудили отношения Сеула с Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить